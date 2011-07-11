Прокуроры в деле Луценко требуют в свидетели Геннадия Москаля

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Прокурор ГПУ Антон Зинченко заявил ходатайство о вызове народного депутата Геннадия Москаля в качестве свидетеля, сообщили в пресс-службе «Народной Самообороны».

Напомним, что ранее Юрий Луценко неоднократно заявлял ходатайство о допуске Геннадия Москаля в качестве его защитника. Тогда суд не удовлетворил данное ходатайство.

Адвокат бывшего министра МВД Луценко Игорь Фомин заявил, что ходатайство о вызове Москаля в качестве свидетеля не может быть удовлетворено судом по ряду объективных причин.

В частности, по данному делу Москаль уже выступал защитником Ю. Луценко на стадии обжалования данного дела.