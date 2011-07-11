Голый Ляшко поздравил Януковича и ждет назначения премьером (ВИДЕО)

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко ждет, когда Виктор Янукович назначит его премьером, чтобы отказаться от этой должности.

Об этом он заявил, поздравляя Президента Виктора Януковича с днем рождения.

Это следует из видеозаписи, выложенной в YouTube. На записи видно, как депутат сначала сушится на террасе одного из кафе в киевском Пассаже, произносит здравицу в честь главы государства, а потом моет пол.

Напомним, 9 июля Президент Украины отметил день рождения. Днем ранее он заявил, что лучшим подарком для него в этот день станут «горящие глаза чиновников».