Андрій Кожем’якін: Хочу сказати раз і назавжди – в БЮТ немає «груп»...

Його вага визначається не лише близкістю до перших осіб цієї політичної сили – Олександра Турчинова і Юлії Тимошенко, а й чеснотами справжнього чекіста...



-- «Ми не змінили свого ставлення до дострокових виборів»



Андрію Анатолійовичу, як ви гадаєте, доведеться коаліції таки винести кандидатуру прем’єра Юлії Тимошенко на голосування в парламенті, якщо КС дасть позитивну відповідь на відповідний запит Президента?



Нічого страшного не станеться. Як буде така потреба, коаліція подасть ще раз кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду прем’єр-міністра. Не дивлячись на те, чи є подання до КС, чи немає, коаліція як працювала, так і працює. А всі подання, намагання залякати парламент розпуском – це недолуга гра однієї з державних установ. І така гра не буде мати жодних наслідків для роботи парламенту, нічого в країні не зміниться. Хто б, і що не очікував від рішення КС.



Тим не менше у коментарях Володимира Литвина звучить погано приховувана тривога з приводу того, що, мовляв, указ про розпуск парламенту на Банковій уже підписаний, і чекають лише слушної миті, щоб його оприлюднити...



Так, це була заява спікера – як на мене, своєчасна і принципова. З іншого боку, Володимир Литвин досвідчений політик і він чудово розуміє, що окремі зацікавлені особи будуть намагатися генерувати такі чутки, щоб дестабілізувати роботу парламенту. Думаю, сьогодні чи спікеру, чи будь-якій політичній силі переживати з приводу розпуску парламенту немає підстав.



Тим не менше, про дострокові вибори говорить не лише Президент, а й Партія регіонів. Та й ваш соратник Микола Томенко висловив думку, що, можливо, доцільно одночасно провести дострокові презиеднтські й парламентські вибори. Щоправда, невдовзі у БЮТ підкреслювали, що це особиста думка Микола Володимировича...



Так воно і є. Тим більше, що були вже й нові коментарі шанованого мною колеги й товариша по політичній роботі. Я повторю позицію БЮТ стосовно дострокових праламентських виборів, бо якщо цього не робиться то серед політиків, особливо тих. що входять в коаліцію, виникають нервові вібрації. Ми не змінили свого ставлення до дострокових виборів і вважаємо, що всі, хто закликає до них, хочуть ввести країну у серйозний кризовий період. Такі вибори зараз – це загроза національній безпеці! Про це ж, до речі, говорили й представники ПАРЄ, які були у Києві – вони один в один сказали, що якщо будуть призначені одночасні вибори і президента,й парламенту, це може призвести до колапсу держави...



Чи може повторитися ситуація із виборами до Тернопільської облради, але в масштабах країни? БЮТ виступає проти виборів, готуватиметься до скасування їх через рішення судів і, фактично бойкотуватиме їх, а ситуація складеться так, що вибори таки відбудуться, й БЮТ не набере тієї кількості голосів, на яку реально можна було б розраховувати...



Що стосується виборів в Тернополі, то ми досить уважно проаналізували цю ситуацію й прийшли до висновку. На прикладі однієї області було продемонстровано, на які масштабні маніпуляції і фальсифікації готові певні представники влади і що може чекати країну під час проведення виборів у найближчий час. Ми не приймали участі у цих виборах і, як ви пам’ятаєте, закликали їх ігнорувати, прихильники нашої політичної сили нас підтримали. Тому вважати, що ми їх програли – не вірно. Програли виборці Тернопільщини, яких, фактично позбавили будь-якого вибору.



Але ви прораховуєте ризики, що операція «Тернопіль» може бути реалізована на всеукраїнських виборах?



На жаль, так. Вибори у Тернополі – це був експериментальний майданчик. Ініціатори цих масштабних фальсифікацій в межах однієї області сподіваються, що їм вдасться провести щось подібне і на національному рівні. Але цього не станеться. Такі дії повинні бути предметом кримінально-процесуаьного аналізу. І я переконаний, що нікому не буде дозволено спотворювати волевиявлення наших громадян.



Юристи БЮТ уже вирахували, до якого числа, у разі опублікування указу Президента про розпуск ВР, треба дотримати в судах цю справу, щоб виборча кампанія так і не почалася?



Вираховують математики. Юристи керуються положеннями закону, які передбачають чіткі терміни. Однак, у мене немає інформації щодо конкретної дати. Єдине, про що мені відомо, це те, що ЦВК офіційно оголосила, про початок виборчої президентської кампанії – 27 червня – це я знаю точно.



Ну, це сказала заступник голови ЦВК Усенко-Чорна (член ЦВК за квотою БЮТ- ред.). Але оскільки Президент твердить, що допустить президентські вибори 25 жовтня лише одночасно з достроковими парламентськими, чи може оця постанова ВР щодо дати виборів якимовь чином бути скасованою?



401 депутат проголосували за Постанову про дату президентських виборів, тобто всі політичні сили парламенту підтримали таку постанову, яка, до речі, уже набрала чинності. Якщо комусь, наприкінці своїх повноважень, дуже не хочеться враховувати рішення абсолютної більшості законодавчого органу і тому виникають ідеї зі змінами Конституції, то це нічого не змінює, вибори відбудуться в терміни визначені Верховною Радою України.



-- «Думаю, на цьому тижні ми повернемося до кадрових питань і оновлення складу уряду все-таки відбудеться»



Припустимо, гра з Конституцією уже почалася: Президент подав у ВР свій проект змін, відправив його до Венеціанської комісії, розпочав «конституційний тур» країною, каже, що зміни до Основного документа слід внести до виборів... Звичайно, до цього можна ставитися як до чогось несерйозного, але на політичне поле вкинуто «м’яч» в очікуванні, щоб ви якось на нього реагували й маніпулювали...



Дійсно, у щорічному посланні до ВР, Президент більшість своєї доповіді присвятив змінам до Конституції. Я не буду вдаватися до детального аналізу змін, які запропонував Віктор Ющенко під час свого щорічного послання до парламенту. Однак, варто почати з того, що зміни Конституції, а тим більше її нова редакція, так, як це було представлено Президентом, не може розроблятися кулуарно, якимось одним інститутом влади, без урахування позиції політичних сил, органів законодавчої та виконавчої влади.



Спроба легалізувати новий проект Конституції «під себе» шляхом створення Національної конституційної ради зазнала повного фіаско, оскільки жодна політична сила, яка сьогодні представлена у парламенті фактично не брала участі у її роботі, відповідно, у презентованому проекті Конституції не враховані напрацювання, зокрема, БЮТу.



В Україні, на жаль, це вже стає традицією, коли черговий президент країни, відчуваючи завершення своєї політичної кар’єри хапається змінювати Конституцію держави. Інакше, як спробу будь-якою ціною залишитися при владі проект нової редакції Конституції, оцінювати не можна. Чому раптом виникла ідея бікамералізму? Відповідь очевидна, у проекті Конституції, Ющенко відверто запозичив норму, яку пропонував ще Леонід Кучма – екс-президент залишається довічним сенатором у верхній палаті.



Кожного разу, коли виникає ідея змін до Конституції, суспільство намагаються переконати, що це «панацея», яка одним махом вирішить всі проблеми у нашій державі: зупинить вплив світової кризи на нашу економіку, заставить усі без вийнятку політичні сили працювати над подоланням наслідків цієї кризи і змусить їх думати не про власні рейтинги, а про народ. А що зараз, Президенту, опозиції заважає брати активну участь у розробці антикризових законів і втілювати їх у життя?



Стосовно антикризових ініціатив Президента то їх чітко можна розділити на дві половини. Перша частина ініціатив – це дублювання, з незначними ліричними відступами законодавчих ініціатив Уряду. І друга, найбільша частина ініціатив президента – це блокування антикризових ініціатив Уряду у парламенті.



Під час минулого сесійного тижня ми бачили, одна справа – казати, а інша – робити. Що заважало після цього виступу Президента проголосувати за пакет антикризових законів пропрезидентській групі «За Україну!»? Нічого. Вони проголосували за два з трьох законопроектів, і кажуть, що вони є патріотами України! Це при тому, що МВФ попередив – очікувати траншу можна тільки за умови прийняття антикризових законів! От і вся їх турбота про народ...



Побачимо, що буде на цьому сесійному тижні... Думаю, ми повернемося до кадрових питань і оновлення складу уряду все-таки відбудеться. Можу сказати, що питань по кадрових пропозиціях у нас зараз немає: все обговорено, підготовлено, прораховано всі тонкі ниточки… На раді коаліції ми також обговорили всі законопроекти, які будуть внесені в порядок денний. Звичайно, ми знову повернулися до пакету антикризових законопроектів – він був підтриманий всіма фракціями.



Знаєте, ті хто ці пропозиції не просто потримав у руках, а прочитав, склалася наступна думка: вони просто дуже погано виписані, й навіть не у лоббізмі справа. Може, саме тому ці законопроекти не набрали достатньої кількості голосів у парламенті?



Причин, щоб оправдати небажання підтримувати закони можна знайти дуже багато. В тому числі і про те, що закон погано виписаний і таке інше. Закон – це дієвий інструмент, який дає можливість Уряду здійснювати необхідні швидкі і ефективні заходи. Голосування за такі закони потребують політичної волі! Три не проголосовані закони стосувалися врегулювання питання виплати пенсій для працюючих пенсіонерів, наповнення пенсійного фонду суб’єктами підприємницької діяльності. Тобто це закони, які створювали гнучку систему соціального захисту в складних сьогоднішніх умовах і чому їх не було підтримати потрібно питати не у нас…



Ну, була ж «прекрасна» історія про 13% мита на імпорт, коли пролобійований членов фракції БЮТ закон фактично «поклав» на лопатки не лише торгівлю, а й виробників, які працювали з імпортною сировиною... І говорилося, що це був один із антикризових законів, які треба терміново прийняти... Потім Юлія Володимирівна критикувала цей закон і врешті-решт його відмінили. Можливо, ці три неприйняті закони дійсно треба просто доопрацювати...



Побачимо, що буде на цьому сесійному тижні... На раді коаліції ми обговорили всі законопроекти, які будуть внесені в порядок денний. Звичайно, першочерговим для нас є прийняття пакету антикризових законопроектів – він був підтриманий всіма фракціями, в тому числі й НУНС. Єдине, що залишилося під питанням – це законопроект щодо «еспедешників» і підвищення цін на дизельне пальне...



І «група у смугастих купальниках» - «За Україну!» і «ЄЦ» - згодилася за них голосувати? Бо ж без них знову доведеться розраховувати на позакоаліційну підтримку, як це і відбувається з часу створення коаліції... Так, і ми знову повертаємося до питання любові до свого народу і своєї країни. Її продемонстрували на практиці. На сьогоднішній день всім абсолютно зрозуміло, що якщо надійде фінансування від МВФ, це буде серйозна допомога для нашої держави. Навіть наші опоненти, Партія Регіонів – це чудово розуміє.



Як ви вважаєте, оцей антикризовий пакет задовольнить Партію регіонів? Адже саме антикризова програма є другим пунктом її вимог, озвучених на акціях протесту, і умовою співпраці з владою...



Я не знаю, які питання виносилися на мітингах Партії регіонів. Взагалі, іноді досить складно зрозуміти, в чому суть вимог і які претензії вони намагаються висунути Уряду, чи Коаліції.



Проект постанови про Антикризову програму Уряду щодо подолання наслідків фінансово-економічної кризи у Верховній Раді зареєстрований ще 24 грудня минулого року. Вона готова і чекає свого розгляду. Саме тому на раді коаліції було прийняте першим питанням у вівторок, 14 квітня, винести якраз проект цієї постанови.. Ми готові розглянути всі зауваження й пропозиції, які внесе Партія регіонів: голова фракції БЮТ Іван Кириленко публічно закликав ПР сісти за стіл і обговорити цю антикризову програму, як вони й наполягали...



-- «Внесення змін до закону про вибори Президента, на мою думку, повинні бути обов’язково»



Колись Юлія Володимирівна сказала нам таку фразу: «Коли програю, я змінюю правила гри». В даній ситуації, зважаючи на вибори в Тернополі, на поки що друге місце в рейтингу БЮТ і Юлії Володимирівни, на дії влади під час кризи, Тимошенко може піти на зміну правил гри? Чи будуть внесені зміни до закону про вибори Президента?



На сьогоднішній день інформація про падіння чи підвищення чиїхось рейтингів великою мірою суб’єктивне питання – ситуація не є стабільною як в економіці, так і в соціальній сфері. Внесення змін до закону про вибори Президента, на мою думку, повинні бути обов’язково. З цього приводу ми ініціюватимемо створення робочої групи, яка напрацює пропозиції цих змін...



Але це немає нічого спільного зі зміною правил гри. Правила необхідно встановлювати чіткі, прозорі і зрозумілі для усіх. І всі їх повинні дотримуватись. Якщо ж хтось не хоче цього робити, він повинен паралельно з цим законом читати ще й Кримінальний кодекс.



А які саме зміни плануються?



Правила гри, як Ви кажете повинні бути непорушними і вони повинні базуватися на моральній чистоті, чесності, на тих чеснотах людей, які живуть в цій державі, і таких правил необхідно обов’язково дотримуватись. Якщо мова йде про політиків, то вони в першу чергу повинні жорстко дотримуватись вже встановлених правил.



Ви лякаєте, насправді... Видається, що однією з перших буде пропозиція підвищити віковий ценз для кандидатів у Президенти – такий собі хід «на користь» Яценюка...



Ні, я думаю, що підвищення вікової планки якраз не повинно бути. В будь-якому випадку за нині діючою Конституцією у виборах може брати участь особа, якій виповнилося 35 років. Наскільки я знаю, Яценюку 35 виповнюється у травні, тому він спокійно може йти на вибори...



А правила гри, виписані в Конституції, недоторканні? Це ж улюблена тема політиків - зміни до Конституції! Ви не виключаєте, що цей процес може не лише початися, а й завершитися до виборів - причому не в президентському варіанті?



У БЮТ є своє бачення змін та доповнень, які необхідно до Конституції України. Але, як я вже говорив, будь-які зміни до основного закону держави повинні виноситись на широке обговорення. Під час їх підготовки повинні залучатися широкі кола фахівців, але головне, такі зміни не можуть бути кон’юнктурними, чи тимчасовими. Абсолютно неприпустимим є зміна Конституції під політичну ситуацію, чи потреби окремих політичних сил. Для проведення змін до Конституції, повинна бути воля усіх політичних сил.



Однак, сьогоднішні реалії демонструють, що Конституційну реформу необхідно проводити. І чим швидше, тим краще це буде для країни, економіки, для нашого суспільства.



Першочергово, зміни до Конституції України повинні вирішити питання розподілу повноважень у виконавчій гілці влади. Тобто між Кабінетом Міністрів України та Президентом. Наступним важливим питанням є реформування судової системи влади. Зміни до Конституції повинні чітко зафіксувати децентралізацію влади і перенесення владних повноважень на місця.



На погоджувальній раді коаліції ми підготували пропозиції для створення спеціальної комісії ВР з питань внесення змін до Конституції, до якої, до речі, входжу і я. Сподіваюся, на цьому сесійному тижні це питання буде винесене на затвердження парламенту.



Ви повторюєте практично те ж, що говорить з приводу змін до Конституції і Партія регіонів...



Ну, не тільки - про це говорить і «Наша Україна — Народна самооборона»... Мені здається, що кожен відповідальний політик, якщо він ще має певний юридичний досвід - наголошую, не політичний, а юридичний - бачить, що треба щось змінювати, що зміни до Конституції, написані на коліні й прийняті з коліс в грудні 2004 року, у своїй більшості були далекі від досконалості…



Ви правильно підвели до того, що стоїть питання часу – коли й зі яких умов ці зміни були прийняті: це була своєрідна плата за можливість переголосування другого туру президентських виборів, на яких, не було сумнівів, перемагав Віктор Ющенко...



Так, це питання часу... Конституційний процес можна розпочинати вже зараз, але в жодному випадку не можна спішити з його завершенням.



Якраз під президентські вибори... І ми отримаємо таку ж, написану на колінах, Конституцію. З урахуванням кон’юнктури, вона все одно буде викривлена в ту чи іншу сторону...



Ми категорично проти того, щоб Основний Закон писався на колінах, під будь-яку особу, яка братиме участь у виборчих перегонах і є недопустимим, щоб зміни до Конституції були кон’юнктурними і забезпечували перевагу комусь персонально, чи якійсь політичній силі!..



Тоді, можливо, людям, які збираються брати участь у президентських виборах, узагалі слід перестати говорити, що вони збираються поміняти Конституцію? От ви критикуєте Президента, який вносить зміни до Основного Закону, а самі збираєтеся зробити те саме й поміняти правила гри, хоча б змінивши закон про вибори…



Ми критикуємо Президента, за поспішність і непрозорість конституційного процесу. А закон про вибори треба змінювати в напрямку приведення його у чітку відповідність до Конституції. Якщо цей конституційний процес розпочне більшість політичних сил, представлених у ВР, звичайно, БЮТ не стоятиме осторонь. У нас є свої напрацювання, які готувались, переосмислювались не один рік.



От БЮТ виступає проти одночасних виборів Верховної Ради та Президента. І є підозра, що ще й тому, що стаття 56 закону про вибори Президента передбачає зняття кандидата в президенти з гонки, якщо він одночасно балотується і в народні депутати України...



Вибори президента і вибори до Верховної Ради – це різні межі округів, а відповідно окружні, територіальні комісії також повинні бути різними і з різними повноваженнями. Щоб це уніфікувати, потрібно приймати зміни до законів про вибори.



Ми виступаємо проти проведення дострокових виборів. А вибори до Верховної Ради спільно з президентськими можуть бути тільки достроковими. Це додаткові витрати з бюджету. Зараз для цього немає жодних підстав і це неприпустимо.



У нашої політичної сили і в нашого лідера немає жодних підстав мати будь-які застереження до згаданої вами 56-ї статті.



-- «Якщо Партія регіонів вирішить увійти до коаліції, це повинно бути оформлено де-юре»



Але ж програш у цих перегонах означатиме програш усього... До речі, ця ж небезпека чигає й на Партію регіонів і їх кандидата – Віктора Януковича. Чи можуть у БЮТ і ПР виникнути точки дотику – і в питаннях внесення змін до Конституції, й домовленостей щодо президентських виборів? І чи може цей союз бути формалізованим у парламенті?



Ви знаєте, у парламенті може формалізуватися будь-який союз… Позиція Блоку Юлії Тимошенко залишається незмінною. З самого початку існування БЮТ ми чітко і прозоро заявили про принципи, які ми сповідуємо і якими керуємось у своїй діяльності.



Парламент повинен працювати ефективно заради суспільства. Якщо Партія регіонів готова відійти від своїх популістичних гасел та дій, від виборчої риторики, а головне, зупинить відверто антидержавницьку діяльність і підбурювання суспільства до акцій непокори і почне працювати над антикризовим законодавством у цьому випадку БЮТ готовий до співпраці.



Ну, БЮТ уже не вперше заприязнилася б із Партією регіонів й, по-друге, людям уже не до партійних прапорців – у цьому сенсі їм, здається, уже все одно...



Так, дійсно, у класичному розумінні, коли еліти, які хочуть процвітання країни, об’єднуються, то це тільки на користь тій же державі. Але потрібна, мені здається, ще й культура політиків, які хочуть об’єднання, вміння дотримуватися домовленостей...



Було кілька заяв, у тому числі й від «Нашої України», про те, що 50% квоти в Кабінеті Міністрів вони готові віддати на користь Партії регіонів заради того, щоб вони провели у Кабмін професіоналів. Таким чином де-факто буде створена широка коаліція за участю ПР, про яку казали і рік, і півтора тому, але де-юре залишатиметься коаліція, яка є зараз – БЮТ-НУНС-Блок Литвина...



Я вважаю оптимальним і єдино правильним, коли такі речі поєднують у собі і де-факто і де-юре. Якщо Партія регіонів вирішить увійти до коаліції, це повинно бути оформлено де-юре, і, таким чином ПР дійсно бере на себе відповідальність за те, що відбувається, а це вже де-факто.



Бо, знаєте, можна когось там тихцем відправити в уряд, а політично виглядати білим і пухнастим опозиціонером - мовляв, ми ні за що не підписувалися і не брали на себе жодної відповідальності. Так не буде!..



Будь-ласка, є прозоро і публічно підписані зобов’язання, є український народ, який усе це бачить: перед телекамерами підписали угоду? Наступне, потрібно неухильно виконувати взяті на себе зобов’язання.



Але, на жаль, ви ж бачите, що каже ПР: дайте нам усе і, в першу чергу, головну посаду, і тоді ми наведемо порядок...



Кандидатура Ярошенка, який працював у ДПАУ разом з Азаровим, на пост міністра фінансів — це пробний камінь для втілення в життя ідеї широкої коаліції?



Чому ви так вирішили? Ярошенко, наскільки мені відомо, й зараз працює у виконавчій владі - він заступник голови Державної податкової адміністрації, тому нічого дивного у просуванні саме його кандидатури для мене особисто немає. Я вважаю, що ця людина фахово підготовлена до роботи в Міністерстві фінансів і, мені здається, що зі своїми обов’язками він би впорався.



А щодо його біографічних даних, тобто роботи з Миколою Яновичем, то якщо ви проаналізуєте професійний шлях багатьох нинішніх керівників, ви, можливо, зробите для себе багато відкриттів, хто, коли й з ким працював... Насправді це абсолютно несуттєво й непоказово...



Якщо ми вже зачепили кадрові моменти, то цікаво було б почути вашу позицію стосовно СБУ й, зокрема, деяких делікатних особистісних моментів. Свого часу ви критикували прихід у Службу вихідців із іншої системи - зокрема, з МВД. На той час ця критика стосувалася, ймовірно, Геннадія Москаля, який був призначений заступником голови Служби. Зараз Москаль – народний депутат, член групи “Народної самооборони” у фракції НУНС. Як складаються стосунки між БЮТ і «Народною самообороною»?



Стосунки робочі, нормальні - ми постійно контактуємо, спілкуємося, обговорюємо план дій... З цією політичною силою, яка увійшла до коаліції, у нас немає проблем. Там багато людей, з якими я свого часу працював у правоохоронних органах, тому ми досить швидко знаходимо спільну мову в умовах оперативного реагування на політичні ситуації, які виникають. У нас нормальна співпраця... До речі, з Геннадієм Геннадійовичем (Москалем – ред.) у мене також нормальні стосунки: ми обмінюємося думаками, досвідом, новинами, ідеями...



Що стосується критики, про яку ви згадали, то це моє особисте ставлення як людини, яка має сімейні традиції по відношенню до цієї професії і до Служби безпеки (батько Андрія Кожем’якіна Анатолій Леонідович Кожем’якін працював в КДБ, в Західній Україні. В 1991 році, після розпаду СРСР, очолив управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю в новоствореній Службі безпеки України. Його кандидатуру затвердила спеціальна комісія, куди входило багато українських дисидентів, зокрема Степан Хмара. Батько Андрія Кожем’якіна стал одним із творців СБУ, йому було присвоєно звання генерал-лейтенанта – ред.). Так, це особлива служба, де внутрішні неписані, доволі високі вимоги, правила, кодекс поведінки. І, так склалося, що психологія кадрів у деяких правоохоронних органах, які виховувалися в радянські й пострадянські часи, зовсім інакші, ніж у спецслужб. Але прихід співробітника із МВС на посаду низової чи середньої ланки в СБУ завжди сприймався нормально. Коли я був начальником управління Служби чи заступником голови СБУ, у мене завжди були підлеглі, які раніше працювали в МВС, і ми завжди знаходили спільну мову.



Однак, коли на посаду заступників голови Служби безпеки - тонкого механізму, який має массу специфічних нюансів – приходять люди з інших правоохоронних органів, це неправильно! А тим паче, коли на ці посади призначаються олігархи, які ані до павоохоронних органів, ані до спецслужб раніше не мали жодного відношення! Це взагалі, мені здається, злочин!..







А як ви ставитеся до Валентина Наливайченка? Адже БЮТ завжди досить насторожено, м’яко кажучи, ставився до нього – аж до голосування у ВР про його призначення “справжнім”, а не в.о. головою СБУ. Кажуть, що Наливайченко фактично “переплив” до БЮТ...



В останні два роки нас дуже турбувала ситуація в СБУ, коли у неї фактично не було легітимного голови. Я досить добре знаю цю систему, і розумію, що таке, коли немає легітимного голови Служби. Це означає, що кадрова політика нецентралізована, розхитана, на неї йде вплив із різних боків і т.ін. Призначення на посаду керівників центрального апарату СБУ, обласних керівників і їх заступників здійснювались, у першу чергу, за вказівки з однієї цікавої та відомої в Києві вулиці (Банкової – ред.) І коли за такі призначення відповідають люди, які ніколи не носили ні погонів, ні чобіт, і навіть не служили в армії, а потім виходять на телебачення і розказують, як працювати оперативним співробітникам, як їм виконувати завдання по захисту національної безпеки. Окремі безвідповідальні і корисливі чиновники знищують спецслужбу, а глава держави їм це дозволяє робити. Мене особисто це дуже дивує і, чесно кажучи, серйозно турбує...



Ми шукали вихід із цієї ситуації і знайшли його – проголосувати за кандидатуру Наливайченка, яку вніс у ВР Президент. До цього нас спонукало те, що Секретаріат Президента і «РосУкрЕнерго» ввели в СБУ “свою” людину – Валерія Хорошковського - для того, щоб за допомогою цієї структури він відстоював інтереси цієї приватної компанії, посередника газових поставок із Росії...



Наливайченко давав гарантії щодо чисток в СБУ? Це стосується в першу чергу Хорошковського...



Під час свого виступу у Верховній Раді пан Наливайченко дав чіткі однозначні відповіді на питання стосовно «спірного» газу та обвинувачень Прем’єр-міністра та уряду у державінй зраді. Всі ці питання на сьогоднішній день закриті. Ті, хто продовжують говорити про це, підпадають під кримінальну відповідальність за наклепницькі заяви. Ті ж, хто безпідставно робив такі заяви раніше, повинні понести відповідальність. А над діяльністю СБУ зараз є парламентський контроль і його необхідно посилити на законодавчому рівні. З єдиною метою – щоб СБУ виконувала свої прямі функції, а не слугувала якійсь приватній групі й виконувала злочинні накази.



Кадрові зміни в СБУ все-таки будуть?



Їх не може не бути - вони обіцяні парламенту, й ми прийняли відповідну постанову...



Ну, якщо Хорошковський ще може відносно спокійно ставитися до цього, то Тіберій Дурдинець, напевно, ні... До того ж він багато де наступає на п’ятки БЮТ…



Дурдинець ніяк не може «наступати на п’ятки БЮТ» - це особа, яка призначена нелегітимно, яка, до речі, на сьогоднішній день, як мені відомо, знаходиться на лікарняному, чи у відпустці. Є рішення суду, яке скасувало указ Президента про його призначення. Бо ж формула і процедура призначення, згідно закону, досить чітка і проста: треба пройти “чистилище” парламентського комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, а потім вже призначатися указом Президента. Щодо Дурдинця, то спочатку був указ, а потім комітет, де проголосували стовідсотково «проти». Навіть «нашоукраїнці» - члени комітету, не підтримали його кандидатуру! Згідно закону, кандидатура Дурдинця повинна була бути відсторонена!



Я не заздрю Дурдинцю: він у своєму непевному статусі підписував оперативні документи, погоджував відкриття оперативно-розшукових справ, приймав рішення, що тимчасово обмежують права і свободи людини, а це, згідно закону, у Центральному управлінні можуть робити тільки дві особи - голова СБУ та його заступник з питань боротьби з корупцією й організованою злочинністю. Легітимні, підкреслюю! В. о. не має права затверджувати ці справи!



Наскільки мені відомо, зараз це робить людина, яка, в недалекому минулому і зараз дуже міцно зв’язана з олігархічними колами (в.о. заступника голови СБУ Валерій Хорошковський – ред.). І це порушення закону й кримінальний злочин!..



-- «Ніякої квоти у виконавчій владі у мене не було і не може бути»



Через те, що ви були заступником голови СБУ, яким свого часу був Олександр Турчинов, багатьох цікавить, що таке “група Турчинова”? Це Кожем’якін і команда, чи це Портнов і команда?



Хочу сказати раз і назавжди: у нас немає «груп», й усі спроби закинути в Інтернет інформацію про “групу Портнова”, чи там “Турчинова — Кожем’якіна”, «силовиків”, “приватівців» — це все провокації, і ми знаємо, хто це робить. Це роблять люди, у яких не залишилось інших аргументів.



Ми всі члени однієї команди, яку очолює прем’єр-міністр Юлія Тимошенко – все! Тому можете говорити про Кожем’якіна чи Портнова, які входять у “групу Тимошенко”...



Скільки ви особисто контролюєте голосів у фракції?



Знаєте, я такого завдання ніколи перед собою не ставив - ні “математичного», ні політичного. Чому? Бо, ще раз кажу, я входжу в «групу» Тимошенко Юлії Володимирівни: скільки вона голосів контролює, стільки й буде допомагати їй у цьому Кожем’якін, перебуваючи на посаді першого заступника голови фракції БЮТ у Верховній Раді України...



Зважаючи на те, що ви один із найвпливовіших депутатів у фракції Юлії Тимошенко, яка ваша квота у виконавчій владі?



Ну, що значить “квота”? Ніякої квоти у виконавчій владі у мене не було і не може бути, тому що я член команди Юлії Тимошенко, яка зараз Прем’єр-міністр і працюю на тих напрямках, які мені довірили.



По-друге, оскільки я мав відношення до боротьби з корупцією та організованою злочинністю і у мене є відповідний досвід я очолюю у фракції антикорупційну раду - через неї проходять питання щодо кадрових призначень усіх рівнів, особливо силового блоку. Ці питання розглядаються на раді, погоджуються з більшістю депутатів і доповідаються прем’єр-міністру чи першому віце-прем’єр-міністру. Так, всі кадрові рішення проходять контроль ради й фракції - але не Кожем’якіним чи будь-ким із, як ви кажете, груп, а антикорупційною радою...



Це правда, що коли позиція коаліції була хиткою, ви відмовилися очолити Державну митну службу?



Ні, це неправда. Я не фахівець з питань митної служби - це перше. І, вважаю, місце Кожем’якіна не на митниці: Кожем’якін - не Хорошковсьский, якщо ви помітили... Я, як Верещагін з “Белого солнца пустыни”, «мзду не беру, мне за державу обидно»...На жаль, не всі користуються цим принципом....



А в Фонд державного майна? Вас певний час називали ймовірним кандидатом на голову – після скандалу із “заведенням” туди Портнова у супроводі Юлії Володимирівни...



І в Фонд держмайна також...



Закон про ФДМ заветовано президентом, і в БЮТ уже заявили, що питання приватизації знову провисло, й ніде брати голоси на подолання вето. Що буде з приватизацією в таких умовах, зважаючи ще й на кризу?



Так, 300 голосів на подолання вето в парламенті не набралось. А зацікавленість в тому, щоб ФДМУ не міг повноцінно виконувати свої функції - це позиція Секретаріату Президента і частини Партії регіонів, яку він контролює. Саме вони не брали участі в голосуванні, і взагалі, вважають, що блокування процесу приватизації дасть можливість блокувати дії уряду. Їх мета – не допустити наповнення бюджету за рахунок продажу, чи приватизації об’єктів. Навіть тих, необхідність приватизації яких підтримав і президент Ющенко. Адже йдеться ж не просто про продаж, а про реанімацію цих підприємств, про вливання у них інвестицій, щоб у період кризи вони хоча б якось трималися на плаву! Проте ці люди із ПР чітко і конкретно продемонстрували: вони готові навіть на знищення цілих підприємств, тільки б позбавити Уряд Ю.Тимошенко будь-яких надходжень…



Навряд чи до зміни політичної ситуації слід очікувати змін у питанні призначення голови ФДМ, чи не так?



Ні, я так не вважаю. Думаю, на цьому сесійному тижні ми повернемося до кадрових питань і оновлення складу уряду все-таки відбудеться. Можу сказати, що питань по кадрових пропозиціях у нас зараз немає: все обговорено, підготовлено, прораховано і визначено. Всі тонкі ниточки, питання - прибрані… Я не можу й не хочу оприлюднювати якісь конкретні прізвища й створювати ажіотаж довкола осіб претендентів: от після призначення, будь-ласка, знайомте загал з їх минулим, їхніми діями на посаді і контролюйте! Щоб правильно себе поводили...



А вашу антикорупційну раду ці люди пройшли?



Ні, це ж фракційний орган. Всі, хто проходили у виконавчу владу за нашою квотою, звичайно, пройшли певну перевірку та обговорення. А ті, хто заходить за квотами інших політичних сил за коаліційною угодою, не можуть підпадати під таку перевірку й обговорення, чи ветування їхніх кандидатур. Це відповідальність тих політичних сил, які делегують своїх кандидатів на посади у виконавчій владі...



Під «прожектором» вашої ради перебуває хтось із депутатів БЮТ?



Мені здається, що немає нічого поганого в тому, що у фракції чи політичній силі здійснюється додатковий контроль, в тому числі і моральний - це нормально. Нехай наші представники у владі приходять, нехай на них дивляться, задають незручні запитання, як у нас це прийнято на фракції. Але хочу зазначити, що від «бютівців» ніхто за нашою квотою не готується на ротацію в уряді...



А як щодо ваших депутатів? Наприклад, Богдана Губського викликали на таку бесіду антикоропційної ради щодо обвинувачень, висунутих йому у зв’язку із земельною ситуацією в Київській області? Ви вияснили, правда, те, що писалося й говорилося в тому числі Президентом, на його адресу, чи ні?



З Богданом Володимировичем ми на цю тему говорили одразу після виходу цих публікацій і обвинувачень. І, хочу сказати, він навів досить предметні аргументи для того, щоб усі негативні факти спростувати. Взагалі дискусії з приводу якихось там критичних публікацій чи висловлювань у нас відбуваються постійно - в першу чергу, завдяки позиції Юлії Тимошенко і Олександра Турчинова, які постійно слідкують за роботою фракції.



Ще одна досить слизька тема, яку вже кілька разів були спроби озвучити - стосунок Віктора Медведчука до проекту Конституції БЮТ, до переговорів з Партією регіонів, до контактів Юлії Тимошенко у «Газпромі” й Кремлі. Чи відповідають хоча б у якійсь частині ці чутки? Якщо ні, то кому вигідно їх розповсюдження?



Мені здається, що це питання необхідно адресувати безпосередньо самому пану Медведчуку. Я не поінформований з цих питань, якщо такі взагалі існують...