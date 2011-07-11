Жданов: Украинцы могут остаться без земли и без квартир

{1-}

Игорь Жданов президент аналитического Центра «Открытая политика» заявляет: принятие земельной реформы и Жилищного кодекса - угроза для украинцев, сообщает UBR.

По его словам, от слова «реформа» украинцев уже дергает. «Если мы позволим продавать землю — это популизм. В чем непопулизм — не дать обмануть селян, чтобы они остались без земли. Не хочу, чтобы повторилась ситуация 90-х годов с приватизацией. Поскольку после принятия земельной реформы 99% селян могут остаться без земли... ﻿Вся земля сосредоточится в руках небольшой прослойки латифундистов как украинского, так и зарубежного происхождения, независимо от того, будет ли разрешена продажа земли гражданам других стран», - отметил он.

«Что касается Жилищного кодекса, не хочу, чтобы граждане остались еще и без квартир», - отметил он.

По словам эксперта, если власть проведет еще парочку подобных реформ, «рейтинг может снизиться очень опасно для Януковича и Партии регионов».