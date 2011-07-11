Окунская заложила Власенко суду

{1-}

В суд поступило заявление бывшей жены Сергея Власенко Натальи Окунской о том, что он находится в городе Киеве, сообщает «Украинская правда».

Соответствующий документ во время судебного заседания зачитал судья Родион Киреев.

«Я, бывшая жена народного депутата от БЮТ Власенко С.В., хочу проинформировать суд о следующем правонарушении: после просмотра сегодня в прямом эфире трансляции суда по делу Тимошенко Ю.В., где было сказано, что Власенко отсутствует в связи с заграничной командировкой, хочу поставить вашу честь в известность, что Власенко еще 7 июля вернулся рейсом из Вены и находится в Киеве», - процитировал он.

По словам бывшей жены защитника Тимошенко, Власенко «таким образом вводит в заблуждение правосудие и искусственно затягивает судебный процесс».

«Администрация Президента в действии», - прокомментировала это заявление сама Тимошенко.

В ответ на это судья призвал экс-премьера воздержаться от таких высказываний и спросил, ознакомилась ли она с данным заявлением Окунской.

«Еще туалетную бумагу предоставьте для ознакомления», - ответила Тимошенко.

«На какие нормы нравственного поведения, нормы законодательства суда необходимо указать для того, чтобы вы себя нормально вели в зале судебного заседания?» - спросил возмущенный Киреев.

В ответ на это Тимошенко посоветовала Кирееву относить «речи о морализаторстве» к себе. После этого судья еще раз предупредил Тимошенко, что она может быть удалена из зала суда за неуважительное поведение.

фото: кадр прямой трансляции/ tymoshenko.ua