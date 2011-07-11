Банк «Финансы и Кредит»: попытка захвата?

Вслед за проникновением и выемкой документов на заводе «Росава», сотрудники СБУ начали выемку документов в центральном киевском офисе банка «Финансы и Кредит». Об этом BIZ.liga.net сообщил Максим Прасолов, глава пресс-службы группы компаний«Финансы и Кредит», которая объединяет активы бизнесмена и политика, народного депутата от Блока Юлии Тимошенко Константина Жеваго.

«Такое же происходит в центральном офисе банка «Финансы и Кредит». Люди в масках, вооруженные автоматами, осуществляют выемку документов прямо сейчас, - сказал Прасолов. - Это, в принципе, происходит по предприятиям группы».

«У нас нет предположений с чем это может быть связано. Они ссылаются на какое-то уголовное дело, но никакого уголовного дела в отношении предприятий не было», - добавил глава пресс-службы.

По словам Прасолова, совершенно непонятен сам факт участия сотрудников СБУ в следственных действиях. «Почему именно это ведомство участвует в следственных действиях по уголовным делам - непонятно. Это что, угроза безопасности Украины? Почему это не следственная бригада Генпрокуратуры?», - задается вопросом представитель группы.

Сегодня, 11 июля, в заводоуправление ЧАО «Росава» (Белая Церковь, Киевская область) проникли вооруженные люди, представившиеся сотрудниками Службы безопасности Украины. Они заблокировали четвертый этаж здания, на котором размещается служба финансового директора предприятия, и начали производить выемку документов.