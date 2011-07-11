Суд над Тимошенко перенесли на 15 июля

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Суд по делу экс-премьера Юлии Тимошенко перенесен на 15 июля, сообщает Левый берег.

Об этом заявил председательствующий в суде Родион Киреев.

Суд удовлетворил ходатайство Тимошенко о предоставлении ей трехдневного срока для поиска нового защитника ее интересов в суде.

Начало заседания назначено на 9:00.

При этом суд обязал экс-премьера сообщить еще одному ее защитнику депутату Верховной Рады Сергею Власенко о времени и месте очередного заседания по этому делу.

Ранее Тимошенко отказалась от услуг Титаренко.

фото: tymoshenko.ua