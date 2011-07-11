На мировоззрение украинцев повлияли украинские и российские писатели - опрос

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Наиболее сильное влияние на формирование мировоззрения украинцев оказали писатели русской (32%) и украинской классики (25%). Западная классическая литература повлияла на формирование мировоззрения 4% украинских читателей. Результатами опроса проведенных с 15 по 25 мая 2011 года компанией Research & Branding Group по заказу одного из украинских журналов располагает УНН.

Согласно опросу, в региональном разрезе на формирование мировоззрения жителей Западной Украины наибольшее влияние оказали произведения украинских классиков 47%, а на жителей Юго-Востока - произведения русских классиков 48%. В Центре Украины отмечается примерно одинаковое влияние русских - 25% и украинских - 27% классиков на формирование мировоззрения читателей.

Авторы компании, в частности, отмечают, что представители всех возрастных групп отмечают преобладание влияния русских классиков на формирование мировоззрения читателей, за исключением молодежи, на формирование мировоззрения которой украинские - 23% и русские - 22% классики повлияли в равной мере.