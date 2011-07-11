В Сирии штурмовали посольства США и Франции

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Сторонники президента Сирии Башара Асада прорвались на территорию посольства США в Дамаске, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Другая группа митингующих пытается взять штурмом посольство Франции, но охранники пока сдерживают наступление.

Ранее сегодня сотни проправительственных демонстрантов собрались возле посольств Франции и США в Дамаске, чтобы выразить свое недовольство недавними визитами западных дипломатов в г. Хама, оплоте сирийской оппозиции. Как сообщали очевидцы, охрана французской дипмиссии начала стрелять в воздух, чтобы отогнать толпу.