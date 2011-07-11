Киреев предложил Тимошенко госадвоката (ВИДЕО)

Судья Печерского райсуда Родион Киреев объявил перерыв в деле Тимошенко до 15 июля. Судья также обязал Тимошенко прибыть в суд с защитниками, сообщает «Украинская правда».

В случае, если Тимошенко не способна оплатить свою защиту, Киреев предложил ей предоставить государственного защитника.

«Если у вас подсудимая есть какие-то проблемы с оплатой защиты, суд может предоставить вам, по вашему заявлению, защитника за счет государства», - сказал Киреев.

«Ооо, Виктор Федорович определился, что мне еще надо и защитника от него. Нет, мне достаточно судьи и прокуроров. Креативные там люди (в Администрации Президента)», - засмеялась Тимошенко.

«Подсудимая, вы себя нормально чувствуете?», - спросил у нее возмущенный судья.

«Я себя прекрасно чувствую», - ответила Тимошенко и заявила, что не воспользуется такой помощью государства.

Вместе с тем Киреев заявил, что дело могут рассматривать и без защитников, если Тимошенко достаточно судьи и государственного обвинения.

«Веселый вы человек», - ответила судье Тимошенко. Она также сказала, что не собирается защищать себя сама, как болгарский коммунист Димитров.

Перед этим экс-премьер несколько раз вступала в перепалки с судьей

«Вы - уникальное порождение системы, которое нарушает закон, и еще морализаторствует», - заявила Тимошенко.