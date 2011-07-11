Демонстранты покинули территорию посольства США в Сирии

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Сирийские проправительственные демонстранты, протестующие против вмешательства Запада во внутренние дела Сирии, покинули территорию посольства США в Дамаске. При этом представители американской дипмиссии упрекнули сирийские власти в «медленной и пассивной» реакции на противозаконные действия митингующих, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Сегодня группа сторонников Президента Сирии Башара Асада прорвалась на территорию посольства США в Дамаске. Аналогичная картина наблюдалась у здания французского посольства, но охранники дипмиссии сумели отбить наступление предупредительными выстрелами.

О пострадавших в ходе столкновений возле посольств США и Франции не сообщается.

Как сообщают из Дамаска западные дипломаты, толпа демонстрантов все еще находится возле посольства Франции. Сторонники режима протестуют против встреч западных дипломатов с представителями сирийской оппозиции.

Представители США уже заявили, что Вашингтон намерен выразить протест сирийскому послу в США в связи с нападением на американское посольство.

фото: presstv.ir