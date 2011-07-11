Дело Мельниченко: Мороз и Кузьмин в роли свидетелей

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Первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина и бывшего лидера Соцпартии Александра Мороза вызывают в суд по делу Николая Мельниченко, передает Украинская правда.
Об этом Українським новинам сообщил сам Мельниченко.
В частности, они вызываются по иску спикера Владимира Литвина к Мельниченко о требовании признать недостоверной распространенную информацию о причастности спикера к делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.
По словам Мельниченко, суд принял решение вызвать Кузьмина и Мороза как свидетелей на заседание в понедельник, 11июля.
Также Мельниченко отметил, что суд отказался удовлетворить ряд его ходатайств, в частности, о привлечении Генеральной прокуратуры в качестве третьего лица по данному иску.
Следующее заседание по делу пройдет 27 июля.