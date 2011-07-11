Запрет на иностранные овощи не вводился - Госветфитослужба

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Информация о введении Украиной запрета на ввоз овощей из Европейского Союза не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины (Госветфитослужбы) Анатолий Осадчий.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в ведомстве, контроль за европейскими овощами был усилен еще в июне, соответствующее решение №4250 – 012 – 1 было принято Министерством агрополитики и продовольствия 9 июня 2011 года в связи со вспышкой кишечной инфекции в странах ЕС.

«Согласно этому решению, в Украине на сегодняшний день проводится расширенный контроль всех видов импортируемых из ЕС овощей, другими словами, от импортеров требуют предоставления на границе документов, подтверждающих проведение исследования на наличие бактерии группы кишечной палочки во ввозимых овощах. Если такое исследование не было проведено в стране, из которой ведутся поставки, его могут провести аккредитованные отечественные лаборатории ветфитослужбы», - говорится в официальном сообщении ведомства.

«Ни на прошлой неделе, ни сегодня дополнительных указаний соответствующие органы от Минагропрода не получали, - подчеркивают в Госветфитослужбе. - Единственный запрет, который сейчас действует на территории Украины, - это запрет на ввоз бобовых из Египта, который был введен согласно решению №4811-012-1 от 7 июля 2011 г. Ранее согласно решению №4351-012-1 от 15 июня 2011 г. был введен запрет на ввоз бобовых из ЕС».

Напомним, ранее на официальном сайте ведомства появилось сообщение о введении временного запрета на ввоз в Украину продуктов без специальных исследований.

«Временно запрещен ввоз в Украину из стран Евросоюза некоторых продуктов растительного происхождения без официального документа о проведенных исследованиях на бактерии группы кишечной палочки. Среди этих продуктов картофель, помидоры, лук, капуста, морковь, свекла, огурцы, бобовые и некоторые другие», - говорится в сообщении на сайте ведомства.