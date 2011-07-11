Собянин хочет увеличить площадь Москвы в 2,4 раза

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Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Борис Громов представили президенту РФ предложения по изменению границ российской столицы и Подмосковья, сообщает Би-би-си.

Столичный градоначальник предложил увеличить площадь Москвы в 2,4 раза, на 144 тысяч гектаров, за счет территорий от Варшавского шоссе до большого кольца железной дороги. Там, как предполагает мэр, должны разместиться федеральные учреждения.

Международный финансовый центр, по плану Собянина и Громова, будет располагаться на Рублево-Архангельском направлении.

По словам Собянина, реализация этих предложений поможет снизить плотность населения в Москве почти в два раза. При этом, подчеркнул мэр, потребуется внести изменения в генплан развития города.

Предложение о переносе госучреждений из столицы в область и об изменении границ Москвы и Подмосковья впервые прозвучало в выступлении Дмитрия Медведева на Петербургском экономическом форуме в июне.