Кабмин упростил выплаты матерям-героиням

Кабинет министров Украины упростил процедуру выплаты единовременного вознаграждения более 30 тысячам женщинам, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня», сообщила «Главреду» прес-служба правительства.

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Как заявил вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей Тигипко, такое решение обусловлено задержанием выплаты единовременного денежного пособия женщинам, которым Указом Президента Украины присвоено почетное звание «Мать-героиня». Тигипко объяснил, что это связано с тем, что женщины не имеют возможности представить копию свидетельства о присвоении звания матери-героини, поскольку из-за задержки тендеров такие удостоверения не изготовлены.

«В Ривненской области с начала года не выплачивались деньги матерям-героиням, которые определяются указом Президента Украины. Соответствующие указы Президента вышли, но были задержаны тендеры по выдаче удостоверений, после чего матери не могли получать соответствующие деньги - а это достаточно большие средства, так как в год предусматривается около 9 400 гривен. Среди них много бедных людей, и для них это огромные деньги», - заявил чиновник.

Тигипко подчеркнул, что решение правительства позволит осуществить выплату единовременного денежного пособия женщинам, подав лишь копию указа Президента о присвоении звания «Мать-героиня». «Сегодня было принято упрощенное решение Кабинет Министров Украины, которое предусматривает, что для получения денег не нужно удостоверение, а достаточно будет копии указа Президента, который будет храниться 5 лет. Таким образом, уже в ближайшее время все деньги будут уплачены. Буквально неделю-две и все деньги будут выплачены всем матерям-героиням», - заявил вице-премьер.

При этом он призвал администраторов различных уровней при возникновении тех или иных проблем, которые относятся к компетенции Министерства социальной политики, сразу же обращаться в Министерство: «Мы готовы принимать соответствующие решения Кабинета министров Украины».