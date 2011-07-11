Белорусская оппозиция меняет аплодисменты на будильник

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Инициаторы движения Революции через социальные сети изменили стратегию поведения на ближайшую среду 13 июля. Согласно их интернет-странице, они решили отказаться от аплодисментов, сообщает «Украинская правда».

Вместо них предлагается всем протестующим завести будильник на своих мобильных телефонах.

«Не хлопаем и не провоцируем милицию. Чтобы все вышло, ставим будильник на мобильном телефоне», - говорится в сообщении. Активисты также приводят сайт, где можно точно сверить часы. Звонки должны прозвучать в 20.00.

Инициаторы также призывают не мириться с насилием и защищать товарищей, которых схватили люди в гражданском. Вообще тактика «молчаливых» протестов остается неизменной - выход на главные площади городов.