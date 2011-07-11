Новый УПК: судебное преследование по-европейски

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Принятие недавно обнародованного проекта Уголовно-процессуального кодекса уничтожит репрессивную систему криминальной юстиции в Украине, передает РБК. Такую оценку проекта дал в эфире радио «Свобода» бывший министр юстиции Украины, президент Института правовой политики Николай Онищук.

«Мы будем иметь более европейскую систему судебного преследования, а это значит, что и презумпция невиновности, и процессуальные права лица, которое является участником криминального преследования, будут защищены лучше», - сказал Онищук.

По его словам, проект нового Криминально-процессуального кодекса содержит «революционные нормы» на пути демократизации общества. Онищук отметил, что, согласно новому процессуальному кодексу, следствие также должно предоставлять все материалы по делу для стороны защиты. По словам бывшего министра юстиции, это даст возможность эффективно использовать их для защиты персональных интересов подозреваемого лица. Ликвидируется институт возвращения дела на дорасследование. Кроме того, отменяется институт возбуждения уголовного дела.

Онищук также указал на моменты, которые нуждаются, по его мнению, в значительной доработке. В частности, не должным образом выписана норма о суде присяжных. «Я убежден, что Венецианская комиссия будет удивлена этой новеллой и по форме, и в сущности, и не поддержит предложенную доктрину», - заявил Онищук.

Также Онищук указал на такой недостаток как сохранение старой системы доказательного права. Эксперт замечает, что «система доказательств и процессуальная регуляция этих отношений должна быть изменена». Это касается и избыточного администрирования, которое тоже перешло к новому УПК без изменений.