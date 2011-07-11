Ливан обвинил Израиль в агрессии

{1-}

Президент Ливана Мишель Сулейман предостерег Израиль от принятия односторонних решений по морской границе между двумя странами, сообщает Би-би-си.

В воскресенье Израиль заявил, что намерен обратиться в ООН за помощью в разрешении спора о морской границе. По мнению руководства Ливана, подготовленные Израилем для ООН предложения по морской границе носят «агрессивный» характер.

Граница в море между двумя государствами не определена. Споры о том, как она должна проходить, с новой силой вспыхнули после того, как в Средиземном море, на спорной территории, было обнаружено крупное газовое месторождение.