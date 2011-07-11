Франция отрицает переговоры с Каддафи

Париж отреагировал на заявления сына ливийского лидера Саифа аль-Ислама. В интервью алжирской газете «Эль Хабар» тот утверждает, что власти его страны ведут переговоры с правительством Франции, а не с повстанцами, сообщает Euronews.



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«Никаких прямых переговоров с режимом Каддафи Франция не ведёт, - пояснил представитель французского МИДа Бернар Валеро. - Париж общается в Триполи с помощью посредников. Наше послание просто и однозначно: единственным условием любого политического решения конфликта является уход Каддафи от власти и отказ от какого-либо участия в политической жизни страны».



По словам Саифа аль-Ислама, цитируемым алжирской газетой, французская сторона «заставит Переходный национальный Совет прекратить огонь» в случае достижения перемирия с Триполи.



Франция стала первой страной, которая признала Переходный национальный совет – руководящий орган повстанцев.



Последние в понедельник продолжали теснить верные Муамару Каддафи войска близ местечка Гуалиш, в 100 километрах к югу от Триполи.

фото: radiosvoboda.org