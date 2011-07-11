Тимошенко примитивно затягивает процесс - Богословская

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Член парламентской фракции Партии регионов, глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам газовых соглашений 2009 года Инна Богословская обвинила Юлию Тимошенко во лжи и намеренном затягивании судебного процесса, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ .

«Тимошенко продолжает врать и лихорадочно ищет способы избежать уголовной ответственности. Она обманула, когда сказала, что Власенко в понедельник вернется в процесс и предъявит неопровержимые доказательства невиновности Тимошенко. Как мы видим, нет ни Власенко, ни доказательств. Тимошенко обманула, когда сказала, что Титаренко не имел возможности ознакомиться с уголовным делом. Оказалось, что он был техническим помощником еще во время предварительного следствия и лично делал копии всего уголовного дела», - отметила Богословская, которую цитирует пресс-служба партии.

По словам главы ВСК, все эти примитивные манипуляции Тимошенко направлены на то, чтобы максимально затянуть процесс. «Даже простые люди на кухнях говорят о том, что экс-премьер-министр хочет, чтобы судебный процесс продолжался вечно – адвокаты будут меняться, болеть, им потребуется время для ознакомления дела, а потом снова все пойдет по новому кругу, и так до тех пор, пока Тимошенко не спрячется за депутатским мандатом», - подчеркнула она.

«Но я надеюсь, что такое откровенно оскорбительное поведение и неуважение к суду будет иметь обратный эффект, и справедливость, в конце концов, восторжествует», - резюмировала политик.