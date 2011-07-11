Глава банка «Финансы и кредит»: Никакой выемки документов СБУ не проводила

Председатель правления банка «Финансы и Кредит» Владимир Хлывнюк утверждает, что никаких документов Служба безопасности Украины из банка сегодня не изымала, сообщает «Дело».

«О том, что СБУ штурмовало центральный офис банка «Финансы и кредит» я прочел в Интернете. Не знаю, что происходит на «Росаве», у нас ничего чрезвычайного не происходит. Документы из центрального офиса не изымались… Может быть, что-то происходит на отделении банка «Финансы и Кредит», которое расположено в «Росаве», но у меня такой информации нет», – заявил он.

Напомним, ранее ЛІГАБізнесІнформ со ссылкой на главу пресс-службы группы компаний «Финансы и кредит» Максима Прасолова сообщила, что сотрудники СБУ начали выемку документов в центральном офисе банка «Финансы и кредит» в Киеве.

На вопрос «Дела» о том, что информация об обыске в центральном офисе банка поступила от пресс-секретаря группы «Финансы и кредит», Владимир Хлывнюк ответил, что такие заявления к банку никакого отношения не имеет. «И почему эту информацию связывают с нашим финучреждением, я не понимаю», – возмутился предправления.

Как сообщалось ранее со ссылкой на агентство ЛІГАБізнесІнформ, сотрудники СБУ начали выемку документов в центральном офисе банка «Финансы и Кредит» в Киеве. Об этом сообщил Максим Прасолов, глава пресс-службы группы компаний «Финансы и Кредит», которая объединяет активы бизнесмена и политика, народного депутата от Блока Юлии Тимошенко Константина Жеваго.

«Такое же происходит в центральном офисе банка Финансы и Кредит. Люди в масках, вооруженные автоматами, осуществляют выемку документов прямо сейчас, - сказал Прасолов. - Это, в принципе, происходит по предприятиям группы».

Напомним также, что сегодня, 11 июля, в заводоуправление ЧАО Росава (Белая Церковь, Киевская область) проникли вооруженные люди, представившиеся сотрудниками Службы безопасности Украины. Они заблокировали четвертый этаж здания, на котором размещается служба финансового директора предприятия, и начали производить выемку документов.