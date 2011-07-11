В Болгарии - массовое отравление детей

Почти 30 детей из России и еще 10 - из Украины и Беларуси отравились в отеле «Грин парк» в болгарском городе Китен, сообщает РИА Новости.

«В настоящее время группа детей из Москвы, Киева и Минска, отдыхавшие в этом отеле, общим количеством 39 человек, из которых 29 приехали из России, находятся в инфекционном отделении местной больницы. Сейчас мы выясняем причины происшедшего. Возможно, это отравление, но мы не исключаем того, что дети заразились какой-то вирусной инфекцией. Врачи пока еще не поставили диагноз», - сказал представитель принимающей стороны - болгарского туроператора «Престиж ВИП БГ» Радослав Петков.

Он утончил, что дети отравились вечером в воскресенье. «Вчера после ужина у них началась тошнота, понос, высокая температура. Сотрудники отеля вызвали скорую помощь. Детей в больнице сопровождают их руководители», - сказал он.

В настоящее время состояние детей стабильное.