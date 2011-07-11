Тимошенко занимается диверсией - Колесниченко

Желание экс-премьера Юлии Тимошенко в очередной раз сменить адвоката является процессуальной диверсией. Такое мнение выразил народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко, сообщила «Главреду» пресс-служба партии.

«Сегодня в Печерском райсуде Киева мы в очередной раз убедились в правоте тех экспертов, которые говорили о плане, разработанном в штабе Тимошенко, о максимальном затягивании процессуальных процедур», - отметил он.

«В среде юристов это называется «процессуальная диверсия», это максимальное недопущение и дистанцирование от непосредственно судебного процесса», - уточнил Колесниченко.

«Сперва Тимошенко заявила как своего защитника Власенко, но он на последних заседаниях отсутствует. Другой ее защитник Титаренко выполнял то, что от него требовала клиентка, и максимально оттягивал момент перехода к допросу свидетелей и судебным прениям», - рассказал депутат.

Колесниченко также сообщил, что в последнее время к нему все чаще обращаются правоохранители из разных регионов Украины, жалующиеся на то, что подсудимые во время судебных процессов начали проявлять неуважение к суду, следуя примеру Тимошенко.

«Ко мне, как представителю Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия уже обращаются судьи со всех регионов Украины и высказывают свое негодование по поводу того, что все чаще у них во время судебных процессов подсудимые ведут себя как Тимошенко - наглым и хамским образом нарушая Уголовно-процессуальный кодекс и показывая неуважение к суду», - рассказал он.

«Подсудимые отказываются вставать, обращаясь к суду, отказываются себя называть. Следовательно, Тимошенко, пытаясь защитить себя политическими, а не правовыми методами, вносит анархию в судебную систему и разрушает систему правосудия и законопослушания», - подчеркнул «регионал».