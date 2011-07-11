Пенсионный фонд перевыполняет план

По оперативным данным, в Пенсионный фонд из всех источников финансирования в январе-июне 2011 года поступило 97 556,9 млн. грн., что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 3 556,7 млн. грн., или на 103, 8%, сообщила «Главреду» пресс-служба Пенсионного фонда

Собственные поступления составили 66 008,7 млн. грн., что составляет 101,6% плановых значений. Собственные доходы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 11 433,6 млн. грн., или на 121%.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи за январь-июнь 2011 года составили - 104 553,7 млн. грн.

По состоянию на 1 июля 2011 года средний размер пенсионной выплаты составляет 1 205,37 грн.

Численность пенсионеров всех категорий по состоянию на 1 июля 2011 года составляет 13 726,3 тыс. человек.