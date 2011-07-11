В компании Авакова обнаружены «жучки»

Два устройства для прослушивания и записи разговоров обнаружила служба безопасности АО «Инвестор», компании экс-губернатора, лидера Харьковской областной организации ВО «Батькивщина» Арсена Авакова, сообщает ГолосUA.

По словам председателя правления АО «Инвестор» Андрея Перееденко, было обнаружено два устройства. «Сегодня достаточно случайно сотрудником службы безопасности АО «Инвестор» было обнаружено радиопередающее устройство, в простонародье именуемое «жучок». После этого наша служба безопасности уже целенаправленно проверила здание и нашла еще один «жучок» в кабинете вице-президента АО «Инвестор» Геннадия Гаевого», - рассказал Перееденко.

В кабинете главы наблюдательного совета акционерного общества Арсена Авакова служба безопасности компании прослушку не обнаружила.

Председатель правления АО «Инвестор» заявил, что связывает прослушивание с политической деятельностью Авакова. «Я официально заявляю, что мы никак не связываем эту находку с событиями четверга. В правоохранительные органы мы обращаться не будем, потому что это не имеет смысла. Это, скорее всего, политика. А значит четверг - тоже политика», - заявил Перееденко.

Как мы сообщали ранее, в четверг, 7 июля в здании, где де расположены приёмная областной организации партии «Батькивщина», АО «Инвестор», банк «Базис», редакция газеты «Главное» и офис экс-губернатора Арсена Авакова проходил обыск.

Следственные действия с участием спецподразделения «Беркут» длились 17 часов. По информации ГУ МВДУ в Харьковской области, обыск был проведен в рамках уголовного дела о нарушении земельного законодательства.