СБУ все-таки изъяла документы в банке «Финансы и кредит»

Служба безопасности Украины подтвердила факт изъятия документов в центральном офисе банка «Финансы и кредит» в рамках того же уголовного дела, что и на заводе «Росава». Об этом РБК-Украина сообщила начальник пресс-службы СБУ Марина Остапенко.

«Изъятие документов в центральном офисе банка «Финансы и кредит» происходило в рамках того же уголовного дела, что и на заводе «Росава», - сообщила Марина Остапенко.

Напомним, сегодня СБУ в рамках возбужденного уголовного дела провела следственные действия на шинном заводе «Росава». Заметим, «Росава» подконтрольна группе «Финансы и кредит», принадлежащего народному депутату от БЮТБ Константину Жеваго.

Как мы сообщали ранее, председатель правления банка «Финансы и Кредит» Владимир Хлывнюк утверждал, что никаких документов Служба безопасности Украины из банка сегодня не изымала.