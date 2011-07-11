Беларусь заманивает иностранных туристов

Министерство спорта и туризма Беларуси направило на рассмотрение Совета Министров предложения по упрощению визового режима для иностранных туристов, сообщает БЕЛТА.

Как рассказал директор департамента по туризму Минспорта Вадим Кармазин, после одобрения предложений правительством они направятся на рассмотрение главы государства. В качестве предлагаемых Минспорта вариантов значатся снижение стоимости виз, отмена тарифа за срочность вплоть до полной отмены консульских сборов.



В начале апреля правительством Беларуси были озвучены планы по облегчению визового режима для иностранных граждан, прибывающих в страну в туристических целях. Визовый режим предполагается упростить со странами, граждане которых чаще всего посещают Беларусь в туристических целях.



По прогнозам Минспорта, единовременные потери от неуплаты консульского сбора будут компенсироваться не только поступлениями от расходов иностранных туристов на сопутствующие услуги и товары. Помимо этого, в стране будут созданы дополнительные рабочие места, которые, в свою очередь, повлекут уплату дополнительных налогов и отчислений в бюджет. При этом наличие визового режима значительно снижает конкурентоспособность туристического продукта и является дополнительным стимулом выбора другой страны для путешествия.



Из-за визового режима, по данным министерства, число иностранных туристов, посещающих Беларусь, за последние годы сократилось. Так, в 2007 году из стран Евросоюза приехали почти 47 тыс. туристов, тогда как в 2009 году их было около 25 тыс. - падение составило 1,9 раза. Изменение тарифов консульского сбора для граждан Литвы с 5 евро до 25 евро привело к тому, что количество литовских туристов в Беларуси сократилось с 2007 по 2009 год в 3,1 раза - с 9,3 тыс. до 2,98 тыс.



В целом число выданных гражданам стран Евросоюза, Японии и США виз для въезда на территорию Беларуси сократилось с около 463 тыс. в 2008 году до 388 тыс. в 2009-м. Консульский сбор от выданных виз в 2009 году составил $22,4 млн., тогда как в 2008-м - $29,8 млн.