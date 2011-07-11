Для борьбы с коррупцией нужно создать спецорган — эксперт

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Действенное антикоррупционное законодательство возможно только с созданием специального органа. Об этом заявил председатель Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко сегодня во время круглого стола, сообщает ГолосUA.

«Чтобы побороть коррупцию в стране, необходимо существенно сузить сферу инспекционной деятельности государства и ввести единое правило проведения проверок», - подчеркнул он.

По словам эксперта, для того, чтобы преодолеть конфликт интересов, нужно лишить полномочий недавно созданные агентства и инспекционные службы.

«Для обеспечения действенности законодательства по противодействию коррупции, необходимо обозначить орган, который будет отвечать за оценку деклараций о доходах и расходах чиновников. А также нужно создать специализированный антикоррупционный орган, который будет определять коррупционное нарушение деятельности у высших государственных лиц», - заявил Колиушко.

Он также добавил, что бороться с коррупцией можно только начав с устранения причин ее появления, «а не только гоняться с пистолетом за отдельными чиновниками и показательно их сажать».