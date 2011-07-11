Янукович не уступит России в «газовом вопросе» - эксперт

Президент Украины Виктор Янукович не пойдет на уступки России в «газовом вопросе». Об этом в эфире «5 канала» сказал независимый эксперт по энергетике Александр Нарбут.

«Мне кажется, что на нынешнем этапе Президент Янукович не готов играть в поддавки. Это, возможно, приятный для нас факт, но он не является приятным для нынешней конфигурации украинской власти, потому что придется столкнуться с серьезным давлением», - отметил Нарбут.

По его мнению, серьезные намерения властей в отношении европейского вектора свидетельствуют о том, что вопрос вступления Украины в Таможенный союз не будет играть особой роли в данных переговорах.