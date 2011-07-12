Сегодня в России день траура

Президент России Дмитрий Медведев объявил 12 июля в России днем национального траура в связи с большим числом жертв катастрофы теплохода «Булгария». Об этом Медведев заявил на совещании в связи с трагедией, которая произошла 10 июля на Волге.

Как сообщает пресс-служба президента РФ, глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших. Участники совещания почтили память жертв катастрофы минутой молчания.

Напомним, теплоход «Булгария», следовавший по маршруту Болгары-Казань, затонул 10 июля на реке Волга возле населенного пункта Сюкеево Камско-Устьинского района Республики Татарстан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.