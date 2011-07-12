Тигипко обещает новые реформы

В сентябре 2011 года Кабинет министров передаст на принятие в Верховную Раду пакет новых реформ. Об этом сообщил вице-премьер Сергей Тигипко в эфире Первого национального.

«Осень будет урожайная на реформы. Мы точно вынесем от министерства три закона по легализации. Мы точно вынесем, и или проголосуем, трудовое законодательство, Трудовой кодекс. Мы будем делать выводы по второму уровню пенсионной системы», - рассказал он.

«Думаю, что осенью будет более интересно», - добавил вице-премьер.

При этом Тигипко отметил, что реформы «не будут более тяжелые».

«Приближается 2012 год. Выборы в парламент. Здесь уже нужно собирать какие-то последствия», - отметил политик.

«2012 год будет интересен. Мы сможем увидеть, что мы получаем от тех непопулярных решений. У нас уже будут достижения определенные», - уточнил вице-премьер.