Янукович в октябре посетит Брюссель

Президент Виктор Янукович 20 октября посетит с визитом Брюссель. Об этом шла речь во время телефонного разговора украинского президента и главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Янукович отметил, что цель его визита в Брюссель - достижение политических договоренностей, необходимых для завершения переговоров по соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Глава государства подчеркнул, что настроен продолжать откровенный и конструктивный диалог в интересах дальнейшего сближения Украины с Европейским Союзом. Янукович выразил надежду, что по результатам следующих раундов переговоров в июле-сентябре этого года удастся завершить переговоры по всему тексту соглашения.