Тигипко заверил, что новые пенсии конституционные

Суд не признает неконституционным ограничение максимального уровня пенсий.

Такое мнение озвучил вице-премьер Сергей Тигипко в эфире Первого национального.

«Если бы были ограничения назначенных пенсий, точно были бы обжалования, и точно Конституционный Суд вынес бы решение, что это неконституционно. Перед этим уже три раза это было проголосовано», - отметил он.

«Когда мы ввели конкретное ограничение по новым пенсиям, а это будет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных, я считаю, что здесь не будет обжалований. Конституционный суд не будет считать это неконституционным», - уточнил Тигипко.

Как известно, ранее депутат от НУНС Арсений Яценюк заявил, что суд признает незаконным ограничение максимального уровня пенсий.