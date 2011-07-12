В Беларуси во время акции протеста задержали украинца

В Беларуси во время «молчаливых» акций протеста задержали гражданина Украины, которого потом поместили в одну из белорусских тюрем.

Как сообщает ТСН, украинец оказался перед железнодорожным вокзалом в то время, когда там проходила акция противников президента Беларуси Александра Лукашенко.

Суд обвинил украинца в хулиганстве и дал десять суток ареста. Добиться освобождения гражданина Украины уже несколько дней пытается украинское консульство в Минске. «Мы обратились в Министерство внутренних дел. Дело находится на контроле министра. Пока ждем ответа», - заявил консул Украины в Беларуси Николай Канцер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси более 150 человек были задержаны в ходе акций молчаливого протеста «Революция через социальные сети».