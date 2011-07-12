Гордон Браун шокирован утечкой его личных сведений

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун сказал, что «шокирован» информацией о возможном вмешательстве сотрудников газеты Sunday Times в его частную жизнь.

«Семья экс-премьера потрясена появившимися предположениями о том, что журналисты, используя незаконные методы, получали доступ к личной переписке и документам, касающимся финансов, собственности, многих других вещей», - сообщил пресс-секретарь Гордона Брауна, информирует Радио свобода.

Входящая в медиа-империю Руперта Мердока компания News International, которой принадлежит Sunday Times, заявила о намерении содействовать проводимому полицией расследованию. На прошлой неделе скандал со взломом голосовой почты и чтением СМС-сообщений британцев привел к закрытию издания News of the World, владельцем которого также является News International.