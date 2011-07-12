Выпустили активиста "Налогового майдана"

Печерский районный суд Киева принял решение об изменении меры пресечения на подписку о невыезде активисту «Налогового майдана» Сергею Костакову. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу народного депутата, главы Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Наталии Королевской.



Сергей Костаков был освобожден из под стражи прямо в зале суда.



Таким образом суд удовлетворил ходатайство Королевской, под которым подписались 23 народных депутата, а также обращение уполномоченного ВР по правам человека Нины Карпачевой.



«То, что Сергею после 7 месяцев содержания под стражей наконец изменили меру пресечения, считаю нашей общей победой. Это результат активной позиции активистов гражданского общества, которые не оставили в беде своего соратника. Также огромное спасибо Н.Карпачевой, которая приняла активное участие в судьбе С.Костакова. Шаг за шагом мы будем противостоять произволу власти», — сказала Н.Королевская.



Ранее она направила ряд запросов в правоохранительные органы для обеспечения всестороннего и объективного расследования дела С.Костакова. В частности, запросы были отправлены в Генпрокуратуру, министру внутренних дел, начальнику Управления внутренних дел города Киева, уполномоченному ВР по правам человека.



20 июня Н.Королевская обратилась в Печерский райсуд с ходатайством об изменении С.Костакову меры пресечения на подписку о невыезде. Аналогичное ходатайство народный депутат направляла в Печерский райсуд 6 мая.



Активисту, которого задержали 1 декабря прошлого года, инкриминируется повреждение автомобиля, материальный ущерб оценивается в 26 тыс. грн. Доказательства вины основываются на свидетельских показаний 8 милиционеров и видеозаписи.

Сергей Костаков более 7 месяцев находился в следственном изоляторе.