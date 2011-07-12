В ближневосточном "квартете" - разногласия

Встреча "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, Евросоюз и ООН), прошедшая в Вашингтоне вечером в понедельник, завершилась без принятия совместного заявления, сообщает Би-би-си.

Дискуссия за закрытыми дверями, проходившая в госдепартаменте, длилась около двух часов.



Россию на встрече представлял министр иностранных дел Сергей Лавров, находящийся в США с трехдневным визитом.



По окончании переговоров высокопоставленный представитель администрации Барака Обамы, пожелавший остаться неназванным, сообщил журналистам, что между сторонами все еще сохраняются разногласия.



Представители "квартета" продолжат работу во вторник.