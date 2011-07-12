Безвизовый режим РФ-ЕС возможен в ближайшее время?

Россия и Евросоюз завершают подготовительную работу над текстом "Перечня совместных шагов по переходу к безвизовому режиму между Россией и Евросоюзом", сообщил РИА Новости представитель постпредства РФ при ЕС.



"Возможно, сегодня будет объявлено о завершении работы по редактированию текста этого документа, открывающего путь к соглашению по безвизовому режиму", - сказал дипломат.



В Брюсселе во вторник пройдут переговоры старших должностных лиц диалога по визам Россия-ЕС. Российскую делегацию возглавляет директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Владимир Воронков, делегацию Евросоюза - гендиректор Еврокомиссии по внутренним делам Стефан Мансервизи.



Российская сторона ожидает, что "Перечень совместных шагов по переходу к безвизовому режиму между Россией и Евросоюзом" будет одобрен либо на саммите РФ-ЕС в конце этого года в Брюсселе, либо на заседании в октябре Постоянного совета партнерства РФ-ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел. На совместной пресс-конференции по окончании саммита Россия-ЕС, который прошел в Нижнем Новгороде 9-10 июня, президент РФ Дмитрий Медведев сообщил, что пошаговый план перехода РФ и ЕС к безвизовому режиму должен быть согласован до конца июля 2011 года.



Глава МИД РФ Сергей Лавров в мае этого года высказал мнение, что безвизовый режим будет отменен, "как только Еврокомиссия созреет", и как только со стороны России будут приняты необходимые решения по регистрации, биометрическим паспортам, а также когда будет закрыт вопрос о заключении протоколов по реадмиссии.