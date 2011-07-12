Супруги Януковичи проведут отпуск с детьми и внуками

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Вскоре на даче в Мухалатке (в 12 км от Симеиза) соберется вся семья президента. За внуками – детьми Виктора и Александра Януковичей – приглядывает Людмила Александровна, которая приехала на отдых вместе с мужем, сообщает LB.ua.



Отпуск Президента, как и в прошлом году, будет проходить в «рабочем графике» – то есть в своей крымской резиденции он будет принимать губернаторов и министров, проводить встречи с иностранными делегациями. Кроме того, Президент планирует совершать рабочие поездки по областям. Предполагается, что «рабочий отпуск» президента продлится до конца июля.



Летняя президентская резиденция (из четырех дач в Мухалатке Виктор Федорович предпочитает «шестерку» – бывшую резервную для секретарей ЦК КПСС) после реконструкции в начале 2000-х сейчас представляет собой комфортабельный комплекс: есть теннисный корт, банный комплекс, крытый бассейн с подогревом морской воды, тренажерный зал и детская игровая площадка. На время «президентского заезда» на дежурство напротив комплекса госдач в Мухалатке уже заступили катера морской охраны погранслужбы Украины.



По времени с отдыхом Януковича совпадает концерт в «Юбилейном» Филиппа Киркорова (выступления которого не пропускал Кучма), и высока вероятность того, что певец побывает на семейной вечеринке президента 16 июля – по случаю дня рождения его младшего сына, Виктора. Компанию Филу может составить и Ани Лорак, которую любят младшие Януковичи.



Как рассказали сотрудники резиденции, Виктор Янукович уже выходил в море на рыбалку на небольшой 20-метровой яхте. Вернулся с уловом – ловит на телескопическую удочку со спиннингом: «Он вообще много уделяет времени своему здоровью – в том смысле, что предпочитает активный отдых. Не так, как некоторые наши ВИПы – заедут на дачу и отлеживаются на топчане. А Виктор Федорович и встает рано, и заплывы устраивает, хотя вода кому-то и показалась бы холодной – 19-20 градусов, и тренажерку не пропускает – там и упражнения делает, и беговую дорожку ему включают».

фото: yanukovych.com.ua