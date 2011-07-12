Гриценко объяснил, почему Украина не может считаться суверенной

Украина теряет свою независимость и суверенитет, считает экс-министр обороны, народный депутат, лидер партии «Громадянська позиція» Анатолий Гриценко. Об этом он заявил во время чата в «Главреде».

«Согласитесь, не может считаться суверенной страна, если не собственное правителсьтво, а МВФ определяет, каким у нас будет бюджет, пенсионный возраст, система налогов и так далее. Не может считаться суверенной страна, высшее руководство которой не в состоянии или не хочет подняться с колен во время переговоров в Кремле», – отметил Гриценко.

По мнению депутата, по-настоящему страна станет суверенной только тогда, когда украинцы «почувствуют себя гражданами и осознают собственную ответственность» за выбранную власть, а соответственно – и за ту политику, которую эта власть проводит.

С полной стенограммой чата с Анатолием Гриценко вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке.