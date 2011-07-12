Демократическая оппозиция собирается координировать действия

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Сегодня в 11.00 состоится рабочая встреча представителей демократических оппозиционных сил для координации действий в контексте подготовки к выборам народных депутатов 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба "Нашей Украины".



В повестку дня встречи внесены вопросы взаимодействия оппозиционных политических сил в подготовке и принятии демократического законопроекта о выборах народных депутатов Украины; координации действий в контексте формирования избирательных комиссий, работы национальных наблюдателей, а также сотрудничества с международными организациями, которые будут осуществлять наблюдение за избирательным процессом.



Напомним, партия "Наша Украина" предложила руководителям 17 оппозиционных партий 12 июля провести в Киеве рабочую встречу для координации действий в контексте подготовки к парламентским выборам 2012 года. При этом "Наша Украина" предлагает сделать рабочее совещание публичным, "чтобы дать обществу четкий сигнал о способности демократических сил действовать слаженно в защиту свободного волеизъявления граждан".