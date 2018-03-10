После возвращения Донбасса и Крыма подумаем о Кубани, Доне и Воронежской области — Ярош

После освобождения оккупированной территории Донбасса и аннексированного Крыма Украина может претендовать на отдельные регионы, входящие в состав России, заявил народный депутат, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош.

"Победа будет. В данной конкретной ситуации, если мы касаемся Донбасса, это, конечно, освобождение территории и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента, который с оружием в руках воюет против нас. Бандитское подполье – оно же все равно будет сохраняться, на это нужно время, даже после освобождения территорий", — подчеркнул он.

Ярош пояснил, что освобождение Донбасса не станет окончательной победой.

"Это возвращение Крыма, безусловно. Без этого победы не может быть. Ну хотя бы в границы того государства, в котором мы жили до 2014 года, вернуть наши территории. А потом мы подумаем, там уже другое время, там молодежь у нас. Кубань, Дон, Воронежская область... Российские же политики галочку поставили на Крыме, "теперь это русская земля". Ну такие галочки мы можем тоже расставить. Украина имеет потенциал показать, где украинская земля. Всему свое время под солнцем", — добавил он в эфире телеканала ZIK.

Напомним, ранее Ярош назвал эффективный способ возвращения Крыма Украине.