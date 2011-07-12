Экс-министр обороны – о сценариях развития политических событий в Украине

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Украину ожидают два вероятных сценария развития политических событий – конституционный или форс-мажорный, считает народный депутат Украины, лидер партии «Громадянська позиція», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Об этом он заявил во время чата в «Главреде».

«События в стране могут развиваться по двум сценариям: конституционному (мирному, спокойному) или форс-мажорному (конфликтному, с массовыми протестами и столкновениями)», – отметил депутат.

По его словам, и политикам, и гражданам нужно быть готовым к обоим сценариям – «либо выборы, либо то, что сейчас происходит на севере Африки и в странах Ближнего Востока».

С полной стенограммой чата с Анатолием Гриценко вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке.