Березовский: Янукович хоть и гомосоветикус, но не вассал России

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Опальный российский олигарх Борис Березовский говорит, что на Оранжевую революцию просили 8 миллионов долларов, а закончилось все 45 млн, но за них никто не отчитался.

Об этом он сказал в интервью изданию «Сегодня».

«В 2003 году... я поговорил с Ющенко по телефону, он попросил меня поддержать независимые СМИ, гражданское общество – я же в 2000 году открыл Фонд гражданских свобод в Нью-Йорке. А потом ко мне в Лондон приехал Жвания и мы договорились о финансировании: сначала они просили 8 млн долларов, но все закончилось 45 млн», заявил Березовский.

«Мне никогда не обещали эти деньги вернуть, но мне обещали за них отчитаться. Чего, к сожалению, не произошло. Именно поэтому позже я затеял расследование, от которого Жвания вместе с Третьяковым всячески уклонялись, отказывались принять повестки для приезда в Лондон. И, в общем, они до сих пор, по-моему, бегают», - добавил он.

Говоря о причинах поддержки Майдана, Березовский пояснил, что рассчитывал на его влияние на Россию.

«Я действительно считал, что этот демократический вектор, победа демократов в Украине сильно поможет и России освободиться от мракобесия, в которое она погружается», - сказал он.

«Ющенко и Тимошенко не выполнили своей исторической миссии, они просто предали, с моей точки зрения, народ Украины. Хотя все равно, несмотря ни на что, на эти ошибки, на предательство, - то, что сделали оранжевые, навсегда отрезало Украине путь в советское стойло. И даже приход Януковича, который, безусловно, не демократ, это уж точно, но настолько много изменений произошло за короткие пять лет правления Ющенко, что Украина далеко убежала на Запад, намного опередив все страны постсоветского пространства, кроме, пожалуй, Грузии. Если бы Тимошенко и Ющенко не поссорились, боролись с коррупцией, то в России этому Путинскому режиму не удалось бы просто так от этого отмахнуться», - добавил Березовский.

«Янукович образца 2011 года – это кардинально другой человек по сравнению с Януковичем 2004 года. Да, он гомосоветикус, да, он совок чистый, но он не безоговорочный вассал России. Вокруг него люди, которые хотят быть гражданами свободной Европы, а не совка российского, и с этим ничего нельзя сделать», - считает он.

Говоря о своем недопуске в Украину в 2005, Березовский пояснил: «У Ющенко не было никаких обязательств, кроме моральных: мы с ним не договаривались, что если и так далее и так далее, то я буду въезжать в Украину. Я это подразумевал. Я считал, что если уж хватило смелости на такую революцию, то хватит смелости послать на три буквы товарища Путина. Но Ющенко, он – ну слабый. Но здесь-то и винить его нельзя. Он был очень больным человеком на тот момент. Его отравили, сломали его волю, видно, что он был видным мужчиной, и вот потерять вот этот вид в зеркале, конечно, это было для него тяжело. Это же не только изуродованное лицо, изуродованное тело, это и изуродованная душа еще. У меня нет никаких сомнений – российские спецслужбы его отравили».

В то же время не смотря ни на что, Березовский не исключает, что поддержит следующую революцию в Украине, если такая будет.

фото: moscow-post.ru