Правительство будет стимулировать народ экономить энергоресурсы

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Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей Клюев в интервью журналистам заявил: власть постоянно работает над созданием системы стимулов для повышения энергоэффективности экономики и социальной сферы Украины, сообщает пресс-служба первого вице-премьер-министра

В качестве примера, он привел недавно принятый парламентом и подписанный Президентом, Закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа».

Клюев считает, что закон будет стимулировать и поставщиков газа, и население устанавливать счетчики. Это будет делаться, как за счет компаний, поставляющих газ, так и за счет средств соответствующих бюджетов. Кроме обязывающих норм, предусмотренных в этом законе, правительство планирует реализовать систему дополнительных стимулов. Такие стимулы, например, предусмотрены в принятых недавно изменениях в Налоговый Кодекс.

Кроме этого принята норма, которая обуславливает введение в эксплуатацию новопостроенных или реконструированных многоквартирных жилых домов или коммерческих объектов, которые оснащены системами газоснабжения, только при наличии приборов учета природного газа, сообщил первый вице-премьер-министр.

По его словам, до последнего времени более 5 млн. потребителей платили за газ по нормативам, независимо от реальных объемов его потребления – до 40% жилья еще не оснащено газовыми счетчиками. Иными словами, около 4 млрд. кубометров или около 20% газа, потребляемого населением, не учитывается счетчиками, заявил Андрей Клюев. По его словам, многократно доказано, что наличие счетчика в большинстве случаев стимулирует к экономии и уменьшению злоупотреблений, поэтому страна обязана, наконец, решить эту проблему. Андрей Клюев заявил, что к 2018 году 100% потребителей должны быть оснащены приборами учета.

Первый вице-премьер-министр также отметил, что шаги по повышению энергоэффективности страны делаются практически ежедневно. Он сообщил, что в принятых недавно изменениях в Налоговый Кодекс среди прочего заложены стимулы для реализации инвестиционных программ по развитию топливно-энергетического комплекса – по строительству или модернизации электросетей, электростанций, теплоцентралей, газопроводов.

Кроме этого, по словам Андрея Клюева, документом освобождается от налогообложения прибыль компаний водо- и теплоснабжения и водоотвода, которая в рамках инвестиционных проектов направляется на строительство, реконструкцию или модернизацию этих объектов коммунального хозяйства. Это лишь один из множества необходимых шагов для ускорения модернизации инфраструктуры ЖКХ, заявил Андрей Клюев.

Он также отметил, что в Налоговый Кодекс внесены нормы, стимулирующие добычу энергоресурсов на участках недр, которые характеризуются сложными геологическими условиями, а также тех, которые ранее считались выработанными. Он пояснил, что развитие технологий по добыче углеводородов позволяет снова начать добычу на законсервированных месторождениях. Таким образом, правительство рассчитывает привлечь международных инвесторов с новыми технологиями, заявил Андрей Клюев.