Угрожают адвокату Мельниченка

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В интервью изаданию КоммерсантЪ после заседания Васильковского районного суда Киевской области, на котором рассматривался иск спикера Владимира Литвина к экс-майору Управления госохраны Николаю Мельниченко о защите чести и достоинства и возмещении морального ущерба, признал, что суд принял ряд ходатайств защиты экс-майора.

В то же время Мельниченко сообщил, что присутствовавший на заседании Анатолий Селиванов (представитель Верховной рады в Конституционном суде.–Ред.), угрожал его адвокату.

"Селиванов во время оглашения ходатайств прямо угрожал моему адвокату Николаю Неделько,– заявил господин Мельниченко.– Он ему так и сказал: 'Ты думай о себе, а не о Мельниченко'".

Следующее заседание Васильковского районного суда состоится 27 июля.

Ранее Владимир Литвин заявлял, что его "Мельниченко не интересует". "Важно, чтобы была установлена истина: кто организовал прослушивание первого кабинета страны, кто анализировал результаты происходящего в кабинете, кто компоновал, кто тиражировал, кто распространял, кто вывозил пленки за границу, кто за этим всем стоял",– заявлял спикер.