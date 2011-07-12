Тимошенко обжаловала в Европейском суде свой восьмичасовой арест

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Бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко обжаловала в Европейском суде по правам человека свое задержание, которое произошло 24 мая.

В рамках иска лидер БЮТ требует признать, что 24 мая этого года ее право на свободу и неприкосновенность, которое гарантируется статьей 5 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод», было нарушено, сообщают «Подробности».

Согласно иску, адвокаты лидера БЮТ утверждают, что в целом Тимошенко находилась тогда под стражей 8 часов - с 10 утра до 6 вечера.

В иске Тимошенко утверждает, что ограничение ее свободы передвижения и содержание под стражей было направлено на лишение ее лично и ее партии «Батьківщина» какой бы то ни было возможности для выражения политических убеждений, которые отличаются от политических взглядов правящей политической партии.

Напомним, в отношении Тимошенко возбуждено несколько уголовных дел. 24 мая во время одного из допросов Генпрокуратура объявила о том, что выписан документ на задержание Тимошенко на время проведения следственных действий. Вечером того же дня Тимошенко была отпущена.

фото: tymoshenko.uа