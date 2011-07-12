Осенью начнется объединение оппозиционных сил – Гриценко

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Уже в сентябре-октябре этого года объединение усилий украинских оппозиционных сил «перейдет от разговоров к практическим шагам», убежден народный депутат Украины, лидер партии «Громадянська позиція» Анатолий Гриценко. Об этом он заявил во время чата в «Главреде».

По мнению Гриценко, это произойдет не в последнюю очередь благодаря Президенту Виктору Януковичу, который «хочет установить повышенный проходной барьер на парламентских выборах».

Кроме того, депутат подчеркнул, что последовательно делает все необходимое, чтобы объединить оппозицию.

«Я последовательно выступаю за объединение усилий всех оппозиционных партий, парламентских и внепарламентских, чтобы остановить бульдозер Януковича. Если до сих пор переговоры об объединении не увенчались успехом, то стопроцентно не по моей вине», – отметил Анатолий Гриценко.

Политик пожелал Юлии Тимошенко, Юрию Луценко и другим представителям оппозиции, по отношению к которым, по его словам, «власть выборочно и несправедливо применяет закон», силы выстоять и выдержать сумасшедшее давление власти.

С полной стенограммой чата с Анатолием Гриценко вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке.