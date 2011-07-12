Тимошенко признает поражение, но остается выдающейся

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В исковом заявлении Тимошенко в Европейский суд по правам человека, экс-премьер признает победу Януковича на президентских выборах 2010 года. Об этом сообщает Украинская правда, в распоряжении которой есть копия искового заявления.

В частности, в преамбуле к документу говорится, что истец "была главным врагом Виктора Януковича (Президента Украины в настоящее время) на президентских выборах 2009 года". "Во втором туре выборов она получила поддержку 45,47% избирателей, отстав от победителя на 3,5%", - отмечается в документе.

"На сегодняшний день заявитель (Тимошенко) является наиболее выдающимся оппозиционным политиком и главой оппозиционной партии, которая пользуется наибольшим влиянием и поддержкой населения и имеет реальные шансы выиграть следующие парламентские выборы", - говорится в иске.

фото: tymoshenko.uа