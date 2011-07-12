Наливайченко: закон о выборах - вопрос политического выживания оппозиции

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Глава политсовета Нашей Украины Валентин Наливайченко прокомментировал изданию Коммерсантъ-Украина запланированную на сегодня встречу оппозиционных сил.



В частности, он заявил, что целью встречи не является создание каких-либо "формализованных объединений"

"Это так же принципиально, как и то, что эту инициативу никто не возглавляет. Наша задача - начать координировать усилия оппозиции для защиты честных выборов и совместно выступить против подготовленного властью проекта закона о выборах народных депутатов, который способен помешать честному распределению голосов", - заявил Наливайченко.

Политик уверен, что у сторонников нового закона нет большинства. "У Партии регионов проблема даже с тем, чтобы собрать все свои голоса. Так что у нас есть шанс. Уверен, что нас объединит стремление перейти к системе открытых списков. Нужно убеждать коллег, ведь это вопрос политического выживания", - отметил он.



На вопрос о том, кто поддержал инициативу Нашей Украины, Наливайченко ответил, что речь идет о 17-ти политических партиях, в том числе ВО "Батькивщина". "Всего будут 17 политических сил, среди них ВО "Свобода", УНП, КУН, "Фронт змин" - с Арсением Петровичем я лично об этом говорил", - отметил он.



"Я настроен очень оптимистично по поводу нашей совместной деятельности. Кстати, сегодня (в понедельник. - Ред.) мы уже начали работу. Представители всех политсил пришли на встречу и согласовали повестку дня. Тимошенко по понятным причинам не смогла принять участие в сегодняшней координационной встрече, но ее представители были", - добавил глава политсовета Нашей Украины.



При этом он признал, что Европейская партия Николая Катеринчука и "За Украину" Вячеслава Кириленко не придут, хотя приглашение им было направлено. "Но мы не живем вчерашним днем, не держим обиды. Мы еще надеемся, что они придут. Возможно, не на эту встречу, а на следующую, 12 августа", - заявил он изданию.



Отвечая на вопрос о том, примут ли участие во встрече 12 июля Тимошенко и Ющенко, Наливайченко сообщил, что "Юлии Владимировны не будет - мы приглашали ее, но не получили подтверждения. Будет кто-то из депутатов БЮТ-Батькивщины. Что касается Нашей Украины, ее буду представлять я, поскольку Виктор Андреевич в командировке".



Напомним, рассказывая о стратегии Нашей Украины на будущих выборах, глава исполкома партии Наша Украина Сергей Бондарчук объявил о решении политсовета не включать в избирательный список на парламентских выборах бывших высокопоставленных чиновников, в том числе и лидера партии, экс-президента Виктора Ющенко.

фото: razom.org.ua